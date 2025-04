Ceará tem Pedro Raul e mais dois titulares pendurados para enfrentar o Bahia na Série A

Artilheiro da Série A, Pedro Raul é um dos três jogadores pendurados / Crédito: FÁBIO LIMA

A Série A não permite que os clubes pensem somente no jogo seguinte, são 38 rodadas com influência entre si. Diante do Bahia, contra quem joga nesta segunda-feira, 21, em Salvador, o Ceará também terá que pensar no difícil confronto ante o Internacional cinco dias depois, posto que tem três titulares pendurados para enfrentar o rival baiano. Com quatro rodadas concluídas na competição nacional, quatro jogadores do Vovô já somam dois cartões amarelos, são eles: os atacantes Galeano e Pedro Raul, bem como os laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia – que não jogará a partida desta segunda por conta do vínculo contratual ainda mantido com o Esquadrão.

Caberá ao técnico Léo Condé decidir se levará os atletas a campo ou se poupará para garantir a presença do trio ante o Internacional, na Arena Castelão, em duelo marcado para o sábado do dia 26. As peças são muito importantes para o plantel alvinegro, posto que se tratam do artilheiro e vice-artilheiro – Pedro Raul e galeano, respectivamente – da equipe no ano, assim como Fabiano é o segundo jogador de linha com mais minutos pelo Avinegro em 2025. Importância dos pendurados O atacante Pedro Raul vem sendo o principal nome da equipe de Léo Condé desde que chegou, posto que já balançou as redes nove vezes em dez jogos e precisa de menos de 90 minutos pra marcar. Galeano, além dos gols, também é importante na parte tática, dando equilíbrio ao segundo melhor ataque do campeonato até então. Por sua vez, Fabiano só não passou mais minutos em campo pelo Ceará do que o zagueiro Marllon e o goleiro Bruno Ferreira. Ao todo, o lateral que estava no futebol português já soma 1284 em 15 jogos na temporada e é titular absoluto de Condé.