Ceni lamenta derrota do Bahia no Brasileirão e liga alerta: "Início ruim"

O treinador afirmou que a equipe não teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo, e que o Cruzeiro mereceu a vitória. Com o resultado, o Bahia segue sem vencer na liga nacional, motivo de alerta para Ceni.

Próximo adversário do Ceará na Série A, o Bahia amargou a primeira derrota no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. A equipe viajou até Belo Horizonte e perdeu para o Cruzeiro, por 3 a 0, em jogo válido pela quarta rodada, no Mineirão. Técnico do Tricolor Baiano, Rogério Ceni lamentou a derrota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Nós realmente fomos mal, fizemos um primeiro tempo muito ruim. Não conseguimos conectar passes, ter a bola. O resultado é reflexo do que aconteceu, não tem como achar que poderia ser diferente dentro da maneira de como nos comportamos, em especial no primeiro tempo. O começo do segundo tempo foi melhor, diante das mudanças. Nós tivemos a bola, conseguimos chegar mais à frente. No nosso melhor momento do jogo, a gente perde a bola e toma um gol no contra-ataque. Aliás, os três gols foram de contra-ataques após bolas perdidas por nós", comentou Ceni, em coletiva após o jogo.

"Diante do que apresentamos, é triste. O Cruzeiro fez um grande jogo, o melhor deles que eu vi no ano, e nós fizemos um primeiro tempo em que não acertamos absolutamente nada. A gente lamenta. É preocupante porque é um início ruim. Nós fizemos um bom jogo contra um Corinthians, um razoável contra o Santos, disputamos bem com o Mirassol. Mas hoje nós fomos muito abaixo, o adversário mereceu vencer, não tem nem do que reclamar", completou.

O Bahia tem uma dura sequência pela frente. A equipe volta a campo na segunda-feira, contra o Ceará, e depois encara o Atlético Nacional-COL pela Libertadores, além de embate pela Copa do Brasil. Diante da situação, o comandante disse que o time deve evoluir para sobreviver nas três competições até a parada para o Mundial de Clubes.

"Precisamos evoluir, melhorar. A sequência é muito pesada. Nós temos jogos em casa, agora contra o Ceará, depois na Libertadores. Vamos com toda a energia que temos porque ainda faltam sete semanas para sobreviver. Temos mais 16 jogos até a parada (Mundial de Clubes), então há que arrumar uma maneira de sobreviver na Copa do Brasil, se classificar na Libertadores e chegar em uma posição mais condizente com a nossa no Brasileiro", pontuou.