Próximo rival do Ceará, Bahia é derrotado pelo Cruzeiro e ainda não venceu na Série A

Próximo adversário do Ceará na Série A do Brasileirão, o Bahia chegará ao embate na Arena Fonte Nova nesta segunda-feira, 21, às 20 horas, diante de sua própria torcida, passando por uma má fase. Após quatro rodadas, o Esquadrão de Aço ainda não contabilizou nenhuma vitória no certame nacional. Até o momento, foram três empates e uma derrota no torneio.

O revés ocorreu na noite da última quinta-feira, 17. O time comandado por Rogério Ceni foi superado em 3 a 0 diante do Cruzeiro no Mineirão, em Minas Gerais, com um gol marcado por Lucas Romero e outros dois feitos por Kaio Jorge. Com a derrota, o Bahia permaneceu com apenas três pontos somados, ocupando a 18ª posição.