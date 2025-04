Após derrota, Ceará segue amargando tabu de nunca ter vencido o Juventude no Sul

Derrotado de virada, o Ceará segue com o tabu de nunca ter vencido o Juventude em jogos no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No embate deste sábado, o Alvinegro de Porangabuçu até saiu na frente do placar, com gol de Aylon, mas não sustentou o resultado e amargou a primeira derrota na Série A de 2025.

No retrospecto como visitante contra o Jaconero, o Vovô acumula sete partidas, período em que obteve quatro derrotas e três empates. Nesta temporada, vale destacar, o clube gaúcho tem tido o fator casa como um de seus grandes trunfos: a equipe está com 100% de aproveitamento – sete vitórias em sete jogos –, entre o Estadual e o Brasileirão.