Ataque em alta: Ceará marcou gol em todos os últimos 17 jogos que disputou

Pedro Raul é o artilheiro do time com sete gols marcados nos últimos oito jogos

Os dois gols que decretaram a vitória por 2 a 0 do Ceará diante do Grêmio no último sábado colocaram o clube não apenas na terceira colocação da Série A do Brasileirão ao final da rodada. Os tentos marcados no triunfo deram ao Vovô um seguimento na lista de jogos em que o clube balançou as redes.

Na atual temporada, já são 17 jogos consecutivos em que o Ceará não passa com o placar em branco. De lá para cá, foram 12 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, em partidas disputadas em competições como a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense — em que o grupo se consagrou bicampeão consecutivo — e Copa do Brasil.