Destaque na vitória do Ceará, Bruno Ferreira valoriza bom início na Série A

Goleiro alvinegro foi fundamental no triunfo do Vovô sobre o Imortal, pela segunda rodada da Série A

Logo após a partida, o goleiro do Vovô exaltou a vitória do time e demonstrou foco no campeonato: “Muito feliz pela primeira vitória na Série A e pelas minhas defesas. Graças a Deus saímos com a vitória, trabalhamos muito para isso. Fico muito feliz com esse momento e com essa torcida especial. Agora é continuar trabalhando e ver o que erramos, porque não temos nada ganho ainda”, disse o arqueiro.

Em sua primeira partida como mandante na Série A, o Ceará estreou com uma segura vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio. No duelo, Bruno Ferreira foi novamente uma das principais peças responsáveis pelo resultado positivo.

Em campo contra o Imortal, o goleiro alvinegro realizou três defesas difíceis que impediram o empate do adversário e foram cruciais para o resultado. No empate contra o Bragantino, pela primeira rodada da Série A, Bruno foi o maior destaque do Ceará na partida, tendo impedido uma vitória do clube paulista.

Após algumas atuações negativas no início da temporada, o goleiro teve sua titularidade questionada por parte da torcida alvinegra. Entretanto, após uma série de atuações decisivas, como na classificação do Ceará na Copa do Brasil, Bruno Ferreira tornou-se peça fundamental para a equipe de Léo Condé.