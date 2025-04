Matheus Araújo ressalta o fator casa: "Agradecer a torcida por essa atmosfera"

Autor do segundo gol da partida, o camisa 8 também falou sobre a importância da primeira vitória do time na Série A

Autor de um do gol da vitória, o meia Matheus Araújo deu entrevista após o apito final. Em sua fala, o jogador ressalta o fator casa e a importância dos torcedores para o elenco.

O Ceará venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 0 na noite deste sábado, 5, na Arena Castelão. Este foi o primeiro triunfo alvinegro no retorno a Série A, colocando a equipe na vice liderança da competição e mantendo a série de, agora, 23 partidas sem ser derrotado na Capital Cearense .

"Passei por dias difíceis, mas estou muito feliz em poder ajudar a equipe. Agradecer a torcida por essa atmosfera, tenho certeza que sem eles a gente não seria o clube que o Ceará é. Estou muito feliz com o gol, mas principalmente com essa vitória que é muito importante para nós".

O meio-campista marcou seu gol aos 50 minutos do segundo tempo, após um veloz contra-ataque e aproveitando que o goleiro Tiago Volpi estava fora da meta. Esse foi o terceiro gol do jogador em 11 partidas no ano. Além dos tentos anotados, o camisa oito contabiliza uma assistência.

Com quatro pontos em dois jogos, o Ceará entrará em campo novamente no sábado, 12, às 16 horas, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.