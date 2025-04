Edina Alves apita duelo entre Ceará e Grêmio; Caio Max fica no VAR

Ela contará com o auxílio dos assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. Os times se enfrentam no sábado, 5, às 18h30min, na Arena Castelão

Nesta temporada, Edina já comandou 12 partidas, sendo oito pelo Campeonato Paulista, uma pela Copa do Brasil, uma pelo Campeonato Amazonense e uma pela Copa Sul-Americana.

A árbitra Edina Alves Batista, integrante do quadro da Fifa, será a responsável por conduzir o confronto entre Ceará e Grêmio neste sábado, 5, às 18h30min, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Ela contará com o auxílio dos assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. O VAR ficará sob a responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira, que possui polêmica envolvendo jogo do Alvinegro de Porangabuçu.

Em 2022, o então presidente do Ceará, Robinson de Castro, anunciou que apresentaria uma reclamação formal à Comissão de Arbitragem da CBF contra Caio Max, devido à sua atuação na partida entre Ceará e Palmeiras, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Apesar da vitória do Vovô por 3 a 2, a equipe sentiu-se prejudicada pela arbitragem do potiguar. Durante o jogo, Caio aplicou 15 cartões amarelos, sendo dez para o Ceará, além de um cartão vermelho para Vina.