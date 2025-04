Dieguinho pede Ceará impositivo contra o Grêmio e exalta desempenho do time em casa

Atleta também conversou sobre as posições na qual tem atuado no Vovô em coletiva realizada nesta quinta-feira, 3, em Porangabuçu

Em coletiva cedida nesta quinta-feira, 3, em Porangabuçu, o jogador Dieguinho salientou que o time tem se aprontado para fazer valer a força que tem mostrado em Fortaleza. Apesar de ressaltar a qualidade do adversário, o Grêmio, que irá enfrentar no próximo sábado, 5, o atleta frisou que a ideia do Vovô é se impor na partida.

Em preparação para o jogo diante do Grêmio pela Série A, o Ceará quer em seu primeiro jogo do Brasileirão como mandante fazer valer a força que tem mostrado em casa. Desde agosto de 2024, o Alvinegro de Porangabuçu não perde em solo alencarino, o que já contabiliza 22 partidas somando pontos.

"A gente sabe da qualidade da equipe do Grêmio, mas dentro de casa a gente não negocia, a gente busca a vitória desde o começo. Não temos nenhuma derrota em casa, temos um aproveitamento muito bom e, junto com nosso torcedor, a gente tem que fazer valer esse mando de campo. No Campeonato Brasileiro, a gente fazer nosso resultado em casa é importante". acentuou.

É com essa imposição, aliada a força da torcida, que Dieguinho espera que o Ceará some os primeiros três pontos, valorizando a conquista de uma vitória como mandante em um torneio disputado como a Série A.

"Foi o primeiro jogo do Campeonato. Não tem tempo pra lamentação. Próximo jogo já é sábado, já é uma pedreira, e é minimizar os erros, consertar os erros, pegar as coisas boas que fizemos e aperfeiçoar para colocar no próximo jogo e trazer os três pontos", receitou ele.

O Ceará chegou perto de conquistar os primeiros três pontos da Série A de 2025 ainda na primeira rodada, como visitante, diante do Bragantino. Nos acréscimos do embate, entretanto, o Vovô viu o time de Bragança Paulista deixar tudo igual. De acordo com Dieguinho, essa já é uma página virada pelo grupo, que não vê tempo para lamentação.

"Quando eu cheguei aqui na minha apresentação, falei que me sentia a vontade em duas posições. Léo Condé me deixou muito claro que me trouxe para que eu atuasse como volante. Ele teve que me usar como lateral em um jogo em que o Rafa se machucou, mas eu me sinto muito a vontade tanto de volante quanto de lateral. Não quero me rotular, todo mundo aqui sabe que eu estou pronto para ajudar onde for preciso", finalizou.

Como volante ou como lateral, Dieguinho deverá entrar em campo com o Ceará no próximo sábado, 5, às 18h30min, diante do Grêmio na Arena Castelão pela segunda rodada da Série A do Brasileirão.