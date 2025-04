Pedro Raul cita "gosto amargo" por empate do Ceará na estreia na Série A

Artilheiro do Ceará no ano, Pedro Raul postou, nas suas redes sociais, uma mensagem de incentivo após a estreia do Vovô na Série A do Campeonato Brasileiro contra o RB Bragantino , na última segunda-feira, 31. Depois de abrir 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, o Vovô cedeu o empate nos acréscimos da segunda etapa, em duelo em Bragança Paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante do Alvinegro marcou o primeiro gol do duelo, logo aos 12 minutos da etapa inicial. O Ceará chegou a ampliar o marcador ainda no primeiro tempo com Marllon. O Bragantino diminuiu no fim da primeira etapa com Laquintana. Nos acréscimos do segundo tempo, Ramires empatou o jogo.

Caminho das redes

Com o gol marcado na noite dessa segunda-feira, Pedro Raul, que chegou a equipe cearense há pouco mais de um mês, anotou seu sexto gol em sete partidas pelo Vovô. Das vezes em que esteve em campo, só não balançou as redes diante do Fortaleza, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, em 15 de março.

Para efeito de comparação, o centroavante, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Ceará, disputou na última temporada 51 partidas entre Toluca-MEX e o Alvinegro Paulista, marcando sete vezes.