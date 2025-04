Defesa do Ceará é vazada por seis vezes nos últimos três jogos

Dois deles foram contra o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira, 31, na estreia do time na Série A do Brasileiro, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), empate por 2 a 2 .

Os demais foram diante do Bahia (três), pela Copa do Nordeste, e contra o Fortaleza (um), na final do Campeonato Cearense — confronto que terminou empatado e garantiu o título estadual ao Alvinegro, por vantagem no confronto de ida.

A preocupação aumenta pela semelhança entre os adversários: todos são equipes que disputam a Série A. Mesmo com o Vovô tendo perdido apenas um desses confrontos — para o Esquadrão —, o sinal de alerta pode estar aceso em Porangabuçu.