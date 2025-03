Adversário do Ceará, Bragantino acumula mais derrotas do que vitórias em 2025

O Ceará vai estrear na Série A do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, 31, às 20 horas, diante do Red Bull Bragantino. No duelo, que acontecerá no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), o Vovô pode tentar aproveitar o mau momento da equipe adversária na temporada.

No Campeonato Paulista, a equipe do interior foi eliminada pelo Santos nas quartas de final após derrota por 2 a 0 na Vila Belmiro. Além do Estadual, o Bragantino entrou em campo por duas vezes na Copa do Brasil. Na primeira fase, eliminou o Sousa-PB nos pênaltis depois de empate no tempo normal. No estágio seguinte, o cenário se repetiu e a classificação ocorreu diante do São José-RS na marca da cal.

Red Bull Bragantino em 2025: