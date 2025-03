Ceará almeja início positivo na Série A 2025 após boas estreias anteriores

Time alvinegro encara o Red Bull Bragantino na primeira rodada, visando repetir as boas largadas dos anos anteriores / Crédito: Fábio Lima / O POVO

O Ceará se prepara para estrear na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 diante do Red Bull Bragantino, na próxima segunda-feira, 31, às 20 horas, no estádio Nabi Abi Chedid. Com sete participações anteriores na elite do futebol brasileiro desde o início da era dos pontos corridos, o Alvinegro alternou entre boas e más largadas na competição. Nos últimos cinco anos em que disputou a Série A, o Ceará venceu três estreias e perdeu duas.

O destaque fica para o triunfo em 2022, quando derrotou o Palmeiras, atual campeão da época, dentro do Allianz Parque, por 3 a 2. O resultado surpreendente marcou uma das melhores largadas do clube na competição, com gols de Mendoza, Vina e um gol contra de Jorge. Em 2021, o Vovô também começou com vitória, batendo o Grêmio pelo mesmo placar de 3 a 2, na Arena Castelão. Cléber, Rick e Jorginho marcaram os gols do triunfo diante da equipe gaúcha, que posteriormente seria rebaixada para a Série B. Já em 2020, o Ceará teve um início complicado ao ser derrotado pelo Sport, na Ilha do Retiro, por 3 a 2. Os gols alvinegros foram marcados por Cléber e Jacaré, mas o time não conseguiu evitar o revés na estreia do Brasileirão.

Em 2019, a equipe fez uma das melhores estreias da sua história na Série A, goleando o CSA por 4 a 0, na Arena Castelão. Ricardo Bueno (duas vezes), Leandro Carvalho e João Lucas Cardoso marcaram os gols do Ceará, que largou com força naquela edição do torneio. Na edição de 2018, porém, o Vovô começou com derrota, ao perder para o Santos por 2 a 0, no Pacaembu. Pio e Rodrygo Goes marcaram para a equipe paulista na estreia do Alvinegro na elite, após ter conquistado o acesso no ano anterior. Agora, em 2025, o Ceará busca mais uma boa largada, enfrentando o Bragantino fora de casa. Com um retrospecto positivo nas últimas estreias, o time comandado por Léo Condé tenta iniciar sua caminhada na Série A somando pontos e repetindo os bons momentos dos anos anteriores.