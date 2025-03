Cerca de 10 mil torcedores celebram bicampeonato do Ceará em carreata pela Capital

As ruas de Fortaleza foram tomadas pela torcida do Ceará na manhã deste domingo, 30, em uma carreata para celebrar o bicampeonato estadual. De acordo com o clube, cerca de 10 mil alvinegros seguiram desde a Arena Castelão, palco da conquista, até a sede do clube, tradicional ponto de encontro para festejos do Vovô.

O percurso de 10 quilômetros durou aproximadamente duas horas e foi marcado por muita festa, cânticos e celebração entre os torcedores. A taça do 47º título cearense da história do clube foi escoltada pelos alvinegros durante todo o trajeto, simbolizando mais um capítulo da hegemonia do Ceará no futebol estadual.