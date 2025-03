CBF divulga calendário do Ceará na Série A da 2ª à 11ª rodada; veja datas e horários

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada até a 11ª rodada da Série A. O Ceará, que estreia na próxima segunda-feira, dia 31, contra o RB Bragantino, fora de casa, volta a campo pela competição no dia 5 de abril, um sábado, às 19 horas, para encarar o Grêmio na Arena Castelão.

A terceira rodada do Brasileirão para o Ceará será disputada no dia 12 de abril, novamente no sábado, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi (RS), às 16 horas. No duelo seguinte, o time comandado por Léo Condé recebe o Vasco na Arena Castelão, no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 21h30min.