Ainda sem estrear pelo Ceará, Bruno Tubarão deve ficar à disposição em breve, diz dirigente

Anunciado pelo Ceará em 11 de dezembro, o lateral-direito e atacante Bruno Tubarão ainda não estreou, mas deve ficar à disposição do técnico Léo Condé em breve. De acordo com o CEO do futebol do Vovô, Haroldo Martins, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o polivalente jogador sofreu com lesões e agora está em fase final de recuperação para poder atuar.

Ainda em janeiro, Tubarão foi desfalque porque "se apresentou com níveis de força abaixo dos demais jogadores" depois de contusão na reta final da temporada 2024, de acordo com boletim médico divulgado pelo clube, e seguiu "programação complementar de recondicionamento e fortalecimento muscular".