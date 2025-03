Torcedores do Ceará barrados e longas filas marcam final do Estadual

Mesmo com a conquista do bicampeonato estadual, parte da torcida do Ceará não teve uma boa experiência na Arena Castelão no último sábado, 22. Em relatos ao Esportes O POVO, alvinegros, que tinham realizado check-ins ou estavam com ingressos em mãos, apontaram erros graves na logística da final do Campeonato Cearense, como longas filas e até o fechamento de portões do estádio. Centenas de torcedores não puderam acessar à praça esportiva e ficaram na esplanada, impedidos de assistirem à partida.

Torcedor do Ceará, o analista de sistemas Francisco Leonardo Carvalho detalhou o problema enfrentado no Gigante da Boa Vista. No episódio, ele e a esposa, Roberta Melo, foram barrados de entrar nos portões R e N, mesmo com check-in feito.