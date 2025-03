Condé destaca evolução e jogo aéreo de Galeano após atuação decisiva

Galeano marcou os dois gols do Ceará diante a Juazeirense pela Copa do Nordeste / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Destaque do Ceará nas últimas partidas, o atacante Galeano marcou os dois gols da vitória sobre a Juazeirense-BA, por 2 a 0, e consolidou o bom momento com a camisa alvinegra. Após o jogo dessa quarta-feira, 19, o atacante chegou a três gols pelo Vovô e assumiu a vice-liderança na artilharia do clube, ao lado de Fernandinho e Aylon. O técnico Léo Condé exaltou o atual momento do paraguaio em coletiva após a vitória sobre o rival baiano pela sexta rodada do Nordestão.

O Galeano, vem crescendo de uma forma gradativa e evoluindo bem em todos os aspectos. Ele é um jogador que entrega muito na fase defensiva, participa, ajuda na marcação, mas a gente tem incentivado ele a pisar um pouco mais na área, aproximar um pouco mais do centroavante, e ele vem conseguindo fazer isso e também fazendo os gols", disse.

Contudo, Galeano voltou a ganhar minutagem nos últimos jogos e, com seus 1,69m, chamou a atenção, principalmente, pelo seu jogo aéreo. “Na avaliação que o Departamento de Futebol fez, de análise, foi apresentado pra gente uma das virtudes dele na equipe anterior (Nacional-URU), onde ele fazia muitos gols de cabeça. Ele tem um bom cabeceio. Então hoje ele conseguiu apresentar também essa qualidade que ele tem”, ressaltou Condé. Confiança no atleta Após perder a titularidade no início da temporada, Galeano chegou a ser questionado devido ao baixo desempenho apresentado nos jogos. Entretanto, Condé revelou como o trabalho nos treinamentos fizeram com que o paraguaio retomasse a confiança.

“Ele iniciou a temporada jogando. No primeiro momento, demorou um pouco a adaptação, deu um passinho para trás, agora está buscando espaço de novo. É assim no futebol, o que temos que ter o cuidado é de não execrar os jogadores”, explicou o treinador. “O Galeano no início não estava tão bem, tinha muito questionamento em cima dele e fomos aos poucos retomando a confiança dele, fazendo um ajuste aqui, outro ali. Desde que o jogador no dia a dia nos apresente credencial, não vamos desistir do atleta”, completou. Foco na decisão Na partida desta quarta-feira, 19, pela Copa do Nordeste, Condé poupou todos seus atletas que iniciaram como titular no primeiro confronto diante o Fortaleza, no último sábado, 15, pela decisão do Estadual. Com isso, o comandante do Vovô buscava, além da vitória, descansar seus atletas em meio à sequência decisiva de jogos.