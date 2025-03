Ceará ultrapassa a marca de 40 mil sócios-torcedores antes de final do Estadual

O Ceará atingiu 40.574 sócios-torcedores nesta quarta-feira, 19. Em meio a uma semana decisiva, com jogos da Copa do Nordeste e a final do Campeonato Cearense, além da proximidade da Série A do Campeonato Brasileiro, o clube registrou novas adesões.

Os planos do Vovô variam entre R$ 14 e R$ 200, com cinco categorias disponíveis: Vovô de Ouro, O Mais Querido, Campeão da Popularidade, Time do Povo e Consulado Alvinegro.