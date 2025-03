Ceará x Juazeirense pela Copa do Nordeste 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

No duelo, o Vovô almeja a vitória para encaminhar sua classificação para a fase mata-mata do certame regional. Atualmente, a equipe de Porangabuçu tem sete pontos somados, estando no G-4. Em sua campanha, disputou quatro duelos e venceu dois, além de perder um e empatar outro. Ademais, ainda tem um jogo atrasado contra o Bahia, válido pela rodada 4.

Isso porque o Vovô vive uma semana extremamente decisiva. No sábado passado, 15, disputou a primeira final do Campeonato Cearense, e saiu vencedor diante do rival Fortaleza pelo placar de 1 a 0. Neste sábado, 22, entra em campo para decidir, de fato, o título estadual.

No Vovô, o protagonismo deve ser do ponta Galeano. Nos últimos dois jogos, contra Confiança e Fortaleza, o camisa 27 teve boas atuações e agora deve ganhar chance na onzena inicial. Pelo Vovô, ele soma 11 jogos, um gol e uma assistência. Já pelo Cancão, o destaque deve ficar por conta do meia-atacante Guilherme, que tem somado boas atuações em 2025. Até aqui, ele disputou 15 partidas e marcou seis tentos.

No Nordestão, venceu Sampaio Corrêa e empatou com o CSA nos últimos dois compromissos, resultados estes que deixaram a equipe próxima do G-4. Com isso, diante de um embate crucial, o técnico Carlos Rabello deve escalar força máxima.

Por outro lado, a Juazeirense almeja dar uma resposta à sua torcida após não se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano. No torneio local, o time ficou apenas na sexta colocação e não conseguiu uma vaga entre os quatro primeiros.

Ceará x Juazeirense pela Copa do Nordeste 2025: retrospecto

O embate desta quarta-feira, 19, é apenas o segundo entre os times. O primeiro — e, até agora, único — encontro na história foi pela Copa do Nordeste de 2024, e o Alvinegro levou a melhor. Em fevereiro do ano passado, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), o Vovô ganhou por 1 a 0, com gol do centroavante do Facundo Barceló.



Ceará x Juazeirense pela Copa do Nordeste 2025: análise de Mateus Moura

"O Ceará vem de uma sequência desgastante de jogos e, embora a partida contra a Juazeirense seja importante na busca pela classificação na Copa do Nordeste, a decisão do Estadual contra o Fortaleza, no próximo sábado, precisa ser tratada com prioridade. É natural que o técnico Léo Condé, portanto, vá a campo com um time alternativo e dê oportunidade para atletas com menor minutagem até então na temporada, como Martínez, Guilherme, Matheus Araújo e o recém-chegado Lucas Lima, contexto que não tira o favoritismo do Vovô no duelo.

O fato de o jogo ocorrer na Arena Castelão é outro trunfo para o Alvinegro. A Juazeirense, porém, não é boba. Embora o time baiano tenha como uma de suas maiores forças o Estádio Adauto Moraes, onde costuma complicar a vida dos adversários, a equipe chega para o duelo contra o Ceará precisando da vitória para sonhar com o G-4 – cuja distância é de um ponto. Não será surpresa um jogo complicado, mas a tendência é que o time cearense conquiste o resultado positivo", comentou o jornalista.