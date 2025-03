Apresentado, Lucas Lima almeja vaga em torneio continental pelo Ceará

Primeiro reforço do Ceará na janela dos Estaduais, o volante Lucas Lima foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira, 18, na sede do clube, em Porangabuçu. Na oportunidade, o jogador de 24 anos foi questionado sobre o objetivo na Série A 2025 e deixou clara sua vontade de disputar um torneio continental com a camisa alvinegra na próxima temporada.

Na sequência, ele exaltou a torcida do Vovô e classificou a chegada ao clube cearense como "a maior oportunidade" da vida. Além disso, citou a importância de Léo Condé nas negociações.

"De todos os clubes que já passei, esse é o que tem a maior torcida. É um dos maiores clubes do Nordeste e do Brasil. Estou muito feliz com essa oportunidade, eu creio que é a maior oportunidade da minha vida. Eu vim para cá por já ter trabalhando com o Condé, ele me ligou antes."

Expectativa para estreia

Ainda na coletiva, Lucas Lima demonstrou ansiedade para estrear pelo Ceará já nesta quarta-feira, 19, em confronto diante da Juazeirense. Os times se enfrentam às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.