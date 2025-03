Ceará x Juazeirense: saiba quais setores terão biometria no Castelão

Imagem aérea das catracas do Castelão em uso da biometria facial / Crédito: AURÉLIO ALVES

O sistema de reconhecimento facial estará funcionando em dois novos setores da Arena Castelão nesta quarta-feira, 19, quando o Ceará irá receber o Juazeirense pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste às 19 horas. Conforme divulgado pela Secretaria de Esportes do Estado do Ceará (SEsporte), além de estar disponível nos setores Premium, Especial e Camarotes, a biometria facial também será solicitada nos setores Inferior Central e Superior Central. Nas demais entradas, a tecnologia ainda não será ativada, de modo que o torcedor poderá acessar as outras alas do estádio somente com ingresso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com dados da Sesporte, mais de 73 mil torcedores já fizeram o cadastro no sistema de reconhecimento facial. O secretário da pasta, Rogério Pinheiro, acentuou que o balanço da primeira implementação da biometria, no Clássico-Rei do último sábado, foi positivo e elogiou o sistema.