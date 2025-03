Ceará negocia contratação do atacante Lelê, do Fluminense

O Vovô tem negociações avançadas com o atleta e seu estafe, mas aguarda as condições do Fluminense

Interessado no atacante Lelê desde dezembro do ano passado, o Ceará mantém as tratativas com o ofensivo em uma segunda investida. Segundo o repórter Horácio Neto, no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o Vovô aproveitou a oportunidade de mercado para voltar a negociar com o jogador de 27 anos.

Agora, falta o acerto com o Fluminense, que ainda indicará se precisa de compensação financeira e a viabilidade de uma venda ou empréstimo. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o estafe do atleta tem interesse em concretizar a negociação. Contudo, o clube carioca ainda tem conversas iniciais com o Ceará.