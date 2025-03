Ceará inicia check-in para jogo de volta das finais do Cearense

O Ceará enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão, pelo segundo jogo das finais do Campeonato Cearense. No primeiro jogo das finais, o Ceará saiu vencedor por 1 a 0, com gol de pênalti de Fernando Sobral. Mandante do segundo confronto, o Alvinegro liberou os check-ins para a partida e reforça a importância de realizar o cadastro no reconhecimento facial.

O Plano Vovô de Ouro, que tem a prioridade na realização do check-in, foi liberado na manhã desta segunda-feira, 17. Na sequência, às 13 horas, os beneficiários do plano Mais Querido puderam garantir a sua presença no jogo decisivo. Às 15 horas, foi liberada a confirmação para o plano Campeão da Popularidade.