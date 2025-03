Copa do Nordeste: Ceará venceu Juazeirense no único duelo na história

Alvinegro bateu a Cancão de Fogo em fevereiro do ano passado, pelo torneio regional, e terá novo confronto na próxima quarta-feira, 19, às 19 horas, no Castelão

Em fevereiro do ano passado, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), o Vovô ganhou por 1 a 0 , com gol do centroavante do Facundo Barceló, partida que marcou a estreia dos cearenses naquela edição da Lampions League.

O embate entre Ceará e Juazeirense-BA, na próxima quarta-feira, 19, às 19 horas, na Arena Castelão, será apenas o segundo entre as equipes. O primeiro — e, até agora, único — encontro na história foi pela Copa do Nordeste de 2024, e o Alvinegro levou a melhor.

O novo confronto, válido pela sexta rodada do Nordestão de 2025, é um confronto direto no Grupo B, já que o Ceará soma sete pontos, na terceira posição, e a Juazeirense ocupa o quinto lugar, com seis.

O Vovô estreou com derrota para o Náutico, bateu CSA e América-RN e empatou com o Confiança — o time de Porangabuçu tem um jogo atrasado, contra o Bahia, ainda sem data. Já a Cancão de Fogo, que passou pela Eliminatória para chegar à fase de grupos do torneio regional, perdeu para o América-RN, empatou com Bahia, Náutico e CSA e ganhou do Sampaio Corrêa.