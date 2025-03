Condé exalta jogadores do Ceará após vitória em Clássico-Rei: "Tiveram entrega"

Além de chamar atenção dos seus comandados, elogiou o rival Fortaleza, afirmando ser um time com muitas alternativas de jogo

Em mais um embate entre Condé e Vojvoda, deu o técnico alvinegro. O Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0, neste sábado, 15, pela ida da final do Campeonato Cearense e garantiu vantagem na decisão. Após o embate, o comandante do Vovô, ainda no Castelão, falou sobre o resultado.

O treinador exaltou a postura da sua equipe, que segundo ele, soube se comportar ao longo do confronto e fez aquilo que foi treinado durante a semana. "O jogo, como todo, foi equilibrado, como sempre é. O Clássico é muito estudado, decidido em detalhes, tem sido assim nos últimos anos. Enfrentamos um adversário muito bem treinado, com grandes jogadores".