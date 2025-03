"Não podemos ser ansiosos", diz Ramon sobre duelo do Ceará contra o Confiança

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 12, na Arena Castelão, em jogo eliminatório pela Copa do Brasil. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis

Em semana decisiva, o Ceará tem foco total voltado para o duelo diante do Confiança, nesta quarta-feira, 12, que marca um compromisso importante pela Copa do Brasil. O duelo acontece na Arena Castelão, em jogo único e sem vantagem para nenhum dos times – ou seja, em caso de empate, a decisão pela vaga será nos pênaltis. Ramon Menezes, zagueiro do Vovô, comentou em entrevista coletiva sobre a partida.

Será a segunda vez que as equipes se enfrentam nesta temporada. No encontro anterior, houve um empate por 1 a 1, pela Copa do Nordeste, em duelo também disputado na Arena Castelão. Para Ramon, o embate desta quarta-feira, 12, tem um contexto diferente, por se tratar de uma partida eliminatória. Embora o Vovô seja o favorito, o defensor reforçou que a equipe não pode ser “ansiosa” em busca do gol.