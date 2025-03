Volante do Confiança-SE mostra convicção em vitória sobre o Ceará: 'não são bicho-papão'

Conforme o meio-campista, o objetivo do Confiança-SE é garantir a classificação ainda no tempo regulamentar, sem a necessidade da disputa por pênaltis

Com o perdão do trocadilho, o Confiança-SE vem confiante para o jogo contra o Ceará, nesta quarta-feira, 12, às 21h30, na Arena Castelão, no confronto da segunda fase da Copa do Brasil.

Na coletiva pós-jogo contra o Falcon, no último confronto do Dragão antes de encarar o Alvinegro, o volante André Lima se mostrou convicto de que a equipe sergipana pode superar o Vovô, sem a necessidade de penalidades.