Pedro Raul marca em goleada e chega a três gols em três jogos pelo Ceará

O camisa 9 do Vovô já tem dois gols pelo Campeonato Cearense e um pela Copa do Nordeste

Há duas semanas no Ceará, o atacante Pedro Raul já chamou a responsabilidade no setor ofensivo e chegou a três gols nos primeiros três jogos. Na goleada por 4 a 0 do Vovô sobre o Maracanã no jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense, o atacante jogou durante a primeira etapa e balançou as redes para manter sua média de um gol por jogo. Vale lembrar que em duas das oportunidades, o camisa 9 jogou apenas um dos tempos.

O cofronto aconteceu na tarde deste domingo, 9, no estádio Presidente Vargas. Agora, o Vovô se prepara para enfrentar o seu maior rival, o Fortaleza – que passou do Ferroviário –, nas finais que acontecem nos dias 15 e 22 de março. Nas finais, caso marque duas vezes, Pedro Raul ainda pode terminar como um dos artilheiros do Estadual, mesmo com poucos minutos.