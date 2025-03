Lourenço exalta parceria de elenco do Ceará e pontua preferência por jogo no Castelão

"A parceria do grupo. Todo mundo entendendo o momento, correndo junto tanto pra atacar quanto pra marcar. Acredito que a defesa começa pelo ataque. Se os atacantes ajudarem um pouco mais, a gente consegue segurar a bronca lá atrás. A gente fica feliz com os atacantes e meias ajudando cada vez mais. É muito importante pra gente e é continuar assim, correndo um pelo outro, que vai dar tudo certo", acentuou ele.

Vivendo uma sequência de jogos sem derrota, o Ceará chega em alta para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense neste domingo, 9, quando irá enfrentar o Maracanã no estádio Presidente Vargas às 17 horas. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 7, o volante Lourenço acentuou que o momento vivido pelo Alvinegro tem total ligação com a união hoje existente no grupo comandado pelo técnico Léo Condé.

Para a partida diante do Maracanã, o Vovô chega com a vantagem de ter vencido o primeiro embate por 3 a 0 . Para Lourenço, entretanto, não há nada ganho para o grupo, que deverá ainda se esforçar no jogo de volta.

"Esses 90 minutos pra gente é importante como foi o primeiro. Acredito que a gente fez um placar elástico, mas não tem nada resolvido ainda, nada de classificação pra gente e temos que entrar focado, ligado, respeitando. Mas sabemos que estamos na frente. Vamos trabalhar o máximo possível para entrar lá e conseguir a classificação", disse.

Preferência pelo Castelão

Em meio ao imbróglio vivido quanto ao local dos jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense, Lourenço acentuou que tem a preferência por atuar na Arena Castelão. O jogador frisou, entretanto, que o grupo está preparado para jogar seja no Gigante da Boa Vista ou no estádio Presidente Vargas.

"Eu particularmente prefiro o Castelão, por tudo: pelo gramado, pela nossa torcida que sempre comparece em bons números e, se o jogo for no Castelão, a nossa torcida vai nos apoiar do início ao fim. Mas o Ceará tá preparado para entrar em qualquer estádio. No Castelão, ou no PV, vai entrar com força máxima pra poder vencer", destacou.