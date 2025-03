Ceará realiza ação antirracista antes de semifinal contra o Maracanã

Antes da partida pela semifinal do Campeonato Cearense começar, apenas jogadores brancos participaram da execução do Hino Nacional. Na sequência, jogadores negros entraram em campo com faixa que trazia mensagem sobre importância do combate ao racismo

O Ceará promoveu neste domingo, 9, uma ação de conscientização contra o racismo, como parte do protocolo de abertura da semifinal do Campeonato Cearense contra o Maracanã. No ato simbólico, apenas os jogadores brancos entraram primeiro em campo e permaneceram perfilados durante a execução do Hino Nacional. Em seguida, os atletas negros sairam dos vestiários segurando uma faixa com a mensagem: "Se os negros também fossem impedidos de entrar em campo, nosso time não existiria. Diga não ao racismo."

Nos telões do estádio Presidente Vargas, foram exibidos ainda recortes de matérias jornalísticas relatando casos de racismo pelo Brasil. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), mais de 5,2 mil denúncias de injúria racial foram registradas no Disque 100 em 2024.