Atacante do Ceará, Pedro Henrique tem lesão no joelho confirmada e desfalcará equipe

O atacante Pedro Henrique será desfalque do Ceará pelas próximas seis semanas após sofrer uma lesão colateral medial no joelho. Apesar do tempo longe dos gramados, os ligamentos do joelho do jogador não foram afetados. O atleta sofreu a contusão na partida contra o América de Natal, nessa quinta-feira, 6.

