Ceará: Pedro Henrique sente dores no joelho e passará por exames após triunfo contra América-RN

O atacante Pedro Henrique, do Ceará, precisou deixar o campo mais cedo na vitória alvinegra diante do América-RN, na noite desta quinta-feira, 6. No duelo, o camisa 7 sofreu uma entrada dura do meio-campista Marquinhos, do Mecão, aos 25 minutos do primeiro tempo e sentiu dores em seguida.

O jogador, que cedeu lugar a Fernandinho, passou por avaliação ainda no vestiário. Em comunicado oficial, o Alvinegro de Porangabuçu informou que o ponta de 34 anos passará por exames de imagem nesta sexta-feira, 7, para saber a gravidade do problema.