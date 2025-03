Ceará chega a 9 jogos de invencibilidade após bater o América-RN pelo Nordestão

Ao todo, o Vovô já soma nove jogos consecutivos sem perder. No recorte, são oito vitórias (Ferroviário, Iguatu, Barbalha, CSA, Fortaleza, Sergipe, Maracanã e América-RN) e um empate (Confiança). A última — e única — derrota do Alvinegro na temporada ocorreu para o Náutico, no dia 22 de janeiro, pelo certame regional.

Sob o comando de Léo Condé, o Ceará vive boa fase e vem alcançando as expectativas da torcida. No Campeonato Cearense, por exemplo, tem vaga encaminhada na final após vencer o Maracanã por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal. Já no Nordestão, mesmo com um jogo a menos, está no G-4 do Grupo B.