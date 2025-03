Matheus Bahia exalta crescente do Ceará e elogia Pedro Raul: "Vai somar muito"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Matheus Bahia. Ceará x Operário. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B / Crédito: AURÉLIO ALVES

Peça importante na vitória do Ceará por 1 a 0, diante do América-RN, na noite desta quinta-feira, 6, pela Copa do Nordeste, o lateral-esquerdo Matheus Bahia falou na saída do gramado do estádio Presidente Vargas (PV). O camisa 79 contribuiu com assistência para o gol de Pedro Raul, ainda no primeiro tempo, e aproveitou para falar sobre o momento atual da equipe e elogiar o camisa 9.