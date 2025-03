"Bom cartão de visitas", diz Léo Condé sobre estreia de Pedro Raul no Ceará

Jogadores do Ceará comemorando gol do atacante Pedro Raul / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Após a vitória por 3 a 0 diante do Maracanã, o técnico Léo Condé, do Ceará, enalteceu a estreia do centroavante Pedro Raul com a camisa alvinegra. No duelo, válido pela ida das semifinais do Campeonato Cearense, o novo número 9 do Vovô foi peça decisiva ao marcar um gol e contribuir com uma assistência. "Um bom cartão de visitas, uma boa apresentação. Ele foi muito bem acolhido aqui no clube, a gente sente que ele está feliz de estar conosco. Ele vai nos ajudar muito, mas é muito precoce ainda. Acho que pode casar bem ele alternando com o Aylon. Tenho certeza que vamos caminhar bem juntos", disse o comandante.