Maracanã x Ceará pelo Cearense 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21.01.2024: Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Maracanã vs Ceará. estádio Presidente Vargas. / Crédito: FÁBIO LIMA

Um time embalado após classificação histórica na Copa do Brasil diante de um favorito ao título, em busca de um bicampeonato e consolidar o bom momento vivido na temporada. Neste domingo, 2, Maracanã e Ceará entram em campo pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, às 17 horas, na Arena Castelão. O Bicolor Metropolitano segue na busca de ter 2025 como um dos principais anos de sua história. Na segunda fase da Copa do Brasil, após eliminar o Ferroviário, na última quarta-feira, 26, o clube agora tenta sua primeira final estadual, que bateu na trave na temporada passada — foi eliminado na semifinal para o Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para o Alvinegro de Porangabuçu é um passo para a hegemonia. Atual campeão, o Vovô está empatado em 46 títulos como o maior rival, Fortaleza, e quer a todo custo ser o detentor do maior número de taças do futebol cearense. O Alviceleste, no entanto, quer ser a pedra no caminho.

​ Maracanã x Ceará pelo Cearense 2025: como chega o Bicolor O time comandado por Júnior Cearense, todavia, deve ter uma lista considerável de desfalques. Em entrevista ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nessa quinta-feira, 27, o comandante do escrete maracanauense revelou que até quatro jogadores podem estar de fora: o meia Vinicius Canindé e os atacantes Xandy, Bravo e Testinha. De toda forma, a confiança é grande. O técnico, embalado após grande resultado frente ao Tubarão, deixou claro que a meta é chegar na final do estadual. “Será um grande jogo, contra a atual campeã cearense. Sabemos que eles estão sem jogar, estão praticamente treinando pra esse jogo […]”, afirmou. “Temos a experiência e sabemos o que aconteceu na primeira partida do último ano e na segunda partida a gente não conseguiu repetir. Vamos procurar tirar a lição do ano passado para que nesse ano a gente possa fazer dois jogos bem sólidos e aí, quem sabe, a gente conquiste o nosso objetivo que é chegar à final”, concluiu o ex-jogador e agora treinador.

A campanha da equipe, até o momento, é boa. O clube encerrou na segunda posição do Grupo A, atrás do Vovô, com sete pontos somados. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Maracanã sonha com inédita final do Cearense Crédito: Lucas Emanuel/FCF Maracanã x Ceará pelo Cearense 2025: como chega o Vovô A equipe de Léo Condé, por sua vez, passa pelo melhor momento na temporada, especialmente, no torneio local, onde está com 100% de aproveitamento. Líder e melhor time da fase inicial, o Ceará encerrou a primeira etapa com 15 pontos conquistados, ou seja, cinco jogos e todos com triunfo.

No confronto, porém, o principal atleta do time atualmente não estará disponível: Pedro Henrique. No Clássico-Rei do dia 8 de fevereiro, vencido pelo Alvinegro de Porangabuçu, o camisa 7 e artilheiro do clube no ano com quatro gols, recebeu terceiro cartão amarelo e, portanto, teve suspensão automática. Em contrapartida, novas caras estarão à disposição de Condé. O centroavante Pedro Raul, por exemplo, contratação de mais holofote nesta janela de transferências, foi regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve ir, pelo menos, no banco de reservas. O mesmo caso de Marcos Victor, zagueiro que retornou ao Ceará, onde foi revelado, já foi apresentado, treina e está apto a atuar.

Jogadores do Ceará comemoram gol no jogo Ceará x Barbalha, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 Crédito: Lucas Emanuel/FCF Maracanã x Ceará pelo Cearense 2025: os destaques do jogo Com ausência de Pedro, o grande nome do escrete preto-e-branco frente ao Maracanã tende a ser Lucas Mugni. O meia argentino vem sendo o grande maestro do meio-de-campo da equipe, com um gol e três assistências em oito aparições. No lado bicolor do embate, quem está em alta é o goleiro Rayr. Ele foi decisivo nos avanços na pré-Copa do Nordeste e Copa do Brasil.