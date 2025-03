Maracanã x Ceará ao vivo pelo Campeonato Cearense; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 2, às 17 horas, na Arena Castelão (CE), em partida de ida válida pela semifinal do Campeonato Cearense 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Um time embalado após classificação histórica na Copa do Brasil diante de um favorito ao título, em busca de um bicampeonato e consolidar o bom momento vivido na temporada. Neste domingo, 2, Maracanã e Ceará entram em campo pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, às 17 horas, na Arena Castelão. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Maracanã x Ceará ao vivo: ouça via Youtube