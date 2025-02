"Quero chegar e ser campeão cearense", diz Marcos Victor em retorno ao Ceará

O zagueiro Marcos Victor foi apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quinta-feira, 27, na sede do clube, em Porangabuçu. Em seu retorno ao time após dois anos, o camisa 44 do Vovô deixou claro o objetivo de conquistar a taça do Campeonato Cearense — o Alvinegro é o atual vencedor do certame.

"A minha expectativa é a melhor possível. Quero chegar e ser campeão cearense. É um objetivo muito importante para o clube", comentou o jogador de 23 anos.