Ceará irá enfrentar o Confiança na 2ª fase da Copa do Brasil

O Ceará conheceu o adversário que irá enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil de 2025. O Alvinegro de Porangabuçu jogará diante do Confiança-SE, que goleou o Parnahyba por 5 a 0 no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí, na noite desta quarta-feira, 26.

A classificação foi definida ainda no primeiro tempo do embate, quando o Azulino bateu a equipe piauiense por 4 a 0 com gols marcados por Breiner, aos 11 minutos; André Lima, aos 15 minutos; Fábio, aos 32, de pênalti e Neto Oliveira, aos 37. Na segunda etapa, Camarão fechou o marcador aos 14 minutos.