Ceará anuncia contratação do zagueiro Marcos Victor por empréstimo até o fim de 2025

O Ceará oficializou mais um reforço para a temporada nesta quarta-feira, 12. Trata-se do zagueiro Marcos Victor, que defendeu o clube entre 2021 e 2022 e agora retorna ao Vovô por empréstimo junto ao Bahia. O contrato dele com o time alvinegro será válido até o fim deste ano, conforme antecipou o Esportes O POVO .

Na temporada passada, o zagueiro também foi desejo do Ceará e, inclusive, acertou verbalmente com o clube. Porém, o Bahia não liberou o atleta naquele momento, Um mês depois, ele acabou sendo emprestado ao Athletico Paranaense. No Furacão, atuou em apenas um jogo.