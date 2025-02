"Clube grande tem que almejar isso", diz Pedro Raul sobre desejo de títulos no Ceará

Oficialmente apresentado pelo Ceará na tarde desta terça-feira, 25, o centroavante Pedro Raul afirmou, em suas primeiras palavras no clube, que deseja conquistar a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense na atual temporada.

"Eu já quis vir logo para buscar o título do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Clube grande tem que almejar isso e tem que ficar claro para todo mundo que a gente vai atrás desses títulos. Isso acaba deixando um legado no clube, e é isso que eu quero. Vim com esse objetivo de ser campeão", comentou.