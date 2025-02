Atacante Pedro Raul é regularizado no BID e pode estrear pelo Ceará

A apresentação do jogador aconteceu também na tarde desta terça-feira e Pedro Raul falou sobre os objetivos pessoas no clube e sobre o desejo de voltar a boa forma

O atacante Pedro Raul foi regularizado no BID da CBF na tarde desta terça-feira, 25. Com isso, o atacante está apto para estrear contra o Maracanã, neste domingo, 2, às 17 horas, em duelo válido pela semifinal do Campeonato Cearense.

O atleta chega no Ceará para preencher a lacuna de um camisa 9. Após uma passagem pouco marcante pelo Corinthians, o centroavante busca recuperar os bons momentos que viveu com a camisa do Goiás, onde marcou 26 gols em 50 jogos no ano de 2022.