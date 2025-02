Pedro Raul desembarca em Fortaleza e se apresenta ao Ceará na tarde desta segunda-feira

A maior esperança de gols do Ceará para a temporada de 2025 desembarcou em Fortaleza na madrugada desta segunda-feira, 24. O atacante Pedro Raul, novo camisa 9 do Vovô, chegou ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, aproximadamente 0h30min, e já se apresentará na sede do clube para fazer os exames pouco antes do treinamento, que acontece às 16 horas, ainda nesta segunda-feira.

Unindo o útil ao agradável, o atacante passa a integrar o escrete alvinegro em um momento que precisa ganhar minutagem e voltar a fase artilheira, enquanto o Ceará — que vem improvisando Aylon na posição — precisa de um jogador de área.