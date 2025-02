Ceará busca manter invencibilidade contra o Maracanã de olho em final; veja retrospecto

O Ceará reencontrará o Maracanã no próximo domingo, 2, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela semifinal do Campeonato Cearense. Este será o terceiro encontro das equipes, que não se enfrentam a mais de um ano — o último aconteceu na 1ª rodada do estadual de 2024.

Os times — que faziam suas estreias na temporada — empataram por 1 a 1. Na ocasião, Marcos Vinicius abriu o placar para o Maracanã, aos 16 minutos da etapa final, que viu a vantagem se esvair após o gol de Aylon, aos 38 minutos do segundo tempo.