Pedro Henrique chega a quatro gols e assume artilharia do Ceará na temporada

Um dos principais nomes do Ceará na atual temporada, o atacante Pedro Henrique segue se destacando. Nesta quarta-feira, 19, o jogador marcou o primeiro gol do Vovô na vitória por 2 a 0 sobre o Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil, e assumiu a artilharia da equipe em 2025, com quatro gols. O duelo foi na Arena Batistão, em Aracaju (SE).

Até então, dividia o posto com Aylon, ambos com três tentos. Agora, no entanto, o camisa 7 lidera isoladamente a estatística em seus nove jogos com o Alvinegro de Porangabuçu.