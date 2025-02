Ceará consegue efeito suspensivo e poderá receber torcida no Campeonato Cearense

Com a decisão revogada, o Ceará voltará a receber público no Campeonato Cearense nos dois próximos jogos do certame (Foto: Fábio Lima/O Povo) / Crédito: FÁBIO LIMA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Ceará recorreu das duas punições na última quinta-feira, 13. Em nota, o Vovô apontou que a decisão tomada pela 1ª Comissão Disciplinar do TJDF-CE foi “desproporcional” e que entraria com um recurso por “não concordar com a mesma (decisão)”.

No recurso solicitado, o clube também alegou a inexistência de culpa (do Ceará) e que estariam sendo violados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com a decisão revogada, o Ceará voltará a receber público no Campeonato Cearense nos dois próximos jogos do certame estadual, sendo um deles pela semifinal e, caso o time se classifique, outro válido pela final. PUNIÇÃO SUSPENSA Como citado na decisão, é importante ressaltar que o efeito suspensivo não se trata de uma decisão definitiva. Para concedê-lo, o Tribunal reconheceu legalidade na solicitação de suspensão, considerando que a punição de perda de mando de campo poderia causar prejuízos irreparáveis ao clube, especialmente no contexto de um campeonato em andamento.