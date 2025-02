Dieguinho elogia postura do Ceará em classificação na Copa do Brasil: "Soubemos nos impor"

Dieguinho entrou ao decorrer do jogo contra o Sergipe e garantiu o Ceará na segunda fase da Copa do Brasil / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Autor do gol que garantiu a vitória e a classificação do Ceará para a segunda fase da Copa do Brasil, o lateral-direito Dieguinho falou na saída da Arena Batistão, nesta quarta-feira, 19, após o triunfo do Vovô por 2 a 0. O jogador entrou no intervalo do confronto contra o Gipão e comentou sobre as oportunidades que vem recebendo no Alvinegro de Porangabuçu.