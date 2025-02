Ceará amplia campo de treinos em Porangabuçu e terá novo espaço de 4.600m²

O Ceará segue investindo na modernização de sua estrutura. As obras de expansão do campo de Carlos de Alencar Pinto (CAP) , em Porangabuçu, estão em andamento e detém a melhorar as condições de treinamento da equipe.

De acordo com Afonso Lobo, diretor de patrimônio do Vovô, a reforma faz parte de uma atividade de modernização necessário. “A expansão da área do campo de Porangabuçu faz parte de um processo necessário de modernização. A ideia, com esse aumento de quase 5.000 m², é dar ao futebol condições de realizar treinos específicos, sem precisar utilizar, necessariamente, o espaço que hoje é destinado com as atividades coletivas."