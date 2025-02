Ceará abre negociação para contratar Pedro Raul, do Corinthians, por empréstimo

Atacante Pedro Raul em treino do Corinthians / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Buscando um camisa 9 no mercado da bola, o Ceará abriu conversas com o centroavante Pedro Raul, do Corinthians. Conforme apurou o Esportes O POVO, as tratativas estão em estágio inicial, mas há otimismo da diretoria alvinegra para fechar o acordo por empréstimo até o fim da temporada. Atualmente, os clubes discutem, principalmente, a divisão de salários do jogador. Com contrato junto ao time paulista até dezembro de 2028, o atleta tem custos altos. Ele foi comprado pelo Timão no início do ano passado por cerca de R$ 25 milhões após passagem apagada no Toluca, do México.